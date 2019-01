Una neve molto fitta, una gara sensazionale. Come Federico Pellegrino, nella Sprint di Val Mustair, altro podio per l’Italia dello sci di fondo. Francesco De Fabiani ha chiuso al 2° posto la mass start 15 km a tecnica classica del Tour de Ski in programma a Oberstdorf (Germania). Il valdostano ha ceduto di soli 9 decimi al norvegese Iversen. Terzo posto per l’atleta russo Sergey Ustiugov, giunto a 2'' dall’azzurro. Per l’azzurro è il sesto podio in carriera in Coppa del Mondo: cinque di questi li in una gara con partenza di "massa". Per Iversen è invece la sesta affermazione nel circuito maggiore. In casa Italia, 22° posto per Dietmar Noeckler. Fuori dalla zona punti tutti gli altri azzurri: il norvegese Klaebo resta al primo posto della classifica generale del Tour de Ski, poi Ustiugov, poi Iversen. De Fabiani è 9° a due minuti.