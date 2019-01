Bisogna ancora aspettare per rivedere in pista Lindsey Vonn: fuori sei settimane a causa di un infortunio al ginocchio sinistro subito in allenamento, la statunitense non potrà esserci il 12 e il 13 gennaio a St. Anton, in Austria. Non per problemi fisici, ma a causa del maltempo: le gare di Coppa del mondo di discesa e supergigante in programma questo weekend, infatti, sono state cancellate per troppa neve. In Austria nevica abbondantemente da giorni e le previsioni meteo non sono positive per le prossime settimane, ancora non si sa quando e dove le prove verranno recuperate.