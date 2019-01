L'austriaco Marcel Hirscher, successo n.66 in carriera e quarto su questa pista, ha vinto in 2.26.54 lo slalom gigante di Adelboden davanti al norvegese Henrik Kristoffersen 2.27.25. Terzo il francese Thomas Fanara, classe 1981, che ha chiuso in 2.27.58. Ancora nelle retrovie gli azzurri. Per l'Italia il migliore è stato infatti il trentino Luca De Aliprandini, ma solo 13/o in 2.30.14. Bene invece il giovane Simon Maurberger, 23 anni e reduce da belle vittorie in Coppa Europa, 15/o in 2.30.43 con il pettorale 38. Indietro sono poi finiti Manfred Moelgg 24/o in 2.31.46 e Riccardo Tonetti 25/o in 2.31.47. Domenica ad Adelboden è in programma lo slalom speciale.