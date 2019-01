L’austriaco Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Adelboden, firmando per la terza volta la doppietta sulla pista svizzera dopo il successo nel gigante di sabato. Il leader della classifica generale di coppa del mondo ha preceduto di cinque decimi il francese Clement Noel, terzo il norvegese Henrik Kristoffersen a 71/100. L'austriaco Schwarz, al comando dopo la prima manche, ha inforcato nel corso della seconda vanificando la possibilità di insidiare il connazionale Hirscher. Cinque italiani classificati nei primi 20: Manfred Moelgg 13esimo a 2.54, Stefano Gross 16esimo a 2.74, Simon Maurberger 17esimo a 2.81, Riccardo Tonetti 19esimo a 2.90, Alex Vinatzer 20esimo a 2.97. 24° posto, invece, per Fabian Bacher a 3.97 dal leader della coppa del mondo. Le ragazze martedì saranno in Italia per il gigante a Plan De Corones, la prossima tappa di coppa del mondo uomini sarà invec in Svizzera, a Wengen, sulla lunghissima pista del Lauberhorn: venerdì combinata, sabato discesa, domenica slalom speciale.