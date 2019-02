Una delle leggende del salto con gli sci, il finlandese Matti Nykanen, quattro volte medaglia d'oro alle Olimpiadi e considerato il più grande di sempre, è morto all'età di 55 anni. Le cause del decesso di Nykanen, che in carriera ha vinto anche sette titoli mondiali, non sono state rese note. Il fuoriclasse scandinavo ha iniziato la carriera nel 1981 e si è ritirato nel 1991 dopo 46 vittorie in Coppa del mondo. Ai Giochi di Calgary 1988 Nykanen è stato il primo saltatore della storia a vincere tre medaglie d'oro nel trampolino corto, lungo e gara a squadre. Medaglie che si aggiunsero all'oro e all'argento conquistati quattro anni prima, a Giochi di Sarajevo.



Oltre ai successi sportivi, Nykanen vanta una vita privata abbastanza turbolenta, dovuta ai problemi di alcol che lo portarono a subire due condanne per comportamento violento. Dopo il ritiro, ha iniziato la carriera come cantante ed è stato anche il soggetto del film, "Matti", prodotto nel 2006, con incassi record.