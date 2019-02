Archiviati i Mondiali di Are è tornata la Coppa del Mondo di sci alpino, ma a vincere è sempre lei: Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana ha dominato anche lo Slalom City Event di Stoccolma, la spettacolare sfida in parallelo a eliminazione diretta, superando in finale la tedesca Christina Geiger. Terza la svedese Anna Swenn Larsson, vincitrice della finalina contro la connazionale Frida Hansdotter. Tra gli uomini trionfo dello svizzero Ramon Zenhaeusern, che in finale ha avuto la meglio dello svedese Andre Myhrer. Terzo gradino del podio l'austriaco Marco Schwarz.

Il risultato degli italiani

Non brillanti gli azzurri in questo Slalom City Event: tra gli uomini Manfred Moelgg ha battuto a sorpresa il francese Clement Noel in ottavi, prima di uscire ai quarti con il finalista Myhrer. Tra le donne subito fuori agli ottavi Chiara Costazza e Irene Curtoni, rispettivamente contro la svedese Anna Swenn Larsson e l'austriaca Wendy Holdener.