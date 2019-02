Come ai recenti Mondiali, Henrik Kristoffersen ha battuto in rimonta Marcel Hirscher. Il norvegese ha vinto il gigante di Coppa del Mondo a Bansko grazie a una seconda manche in cui ha rimontato 22 centesimi di ritardo dall’austriaco. Con un ottimo 2’26’’87 ha preceduto l’austriaco Marcel Hirscher, secondo a quattro centesimi. Hirscher ha conquistato però in anticipo la sua sesta coppa di gigante, la diciannovesima in carriera come il leggendario Ingemar Stenmark. Terzo posto per il veterano trentasettenne francese Thomas Fanara in 2’27’’26. Ancora indietro gli italiani: il miglior azzurro è Riccardo Tonetti: 14° in 2’29’’56. Poi Luca De Aliprandini 17° in 2'29’’66 e Manfred Moelgg 21° in 2’30’’11. La coppa del mondo uomini torna ora in Scandinavia, a Kvitfjell, in Norvegia. Da venerdì a domenica prossimi sono in programma due discese e un SuperG: torna in gara Dominik Paris.