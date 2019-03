Dominik Paris termina la stagione nel modo più straordinario: realizza la doppietta a Soldeu con la vittoria sia in discesa – ieri – sia in super g – oggi – e con 430 punti vince la Coppa di SuperG. Per l’azzurro è stato un inverno ricco di soddisfazioni con le doppiette (vittoria in discesa e super g) a Bormio, a Kvitfjell e ora a Soldeu senza dimenticare il terzo successo sulla Streif a Kitzbuhel e la medaglia d’oro in SuperG ai Mondiali di Are.

La gara di oggi era molto complicata da gestire per Paris che sui tracciati tecnici fa più fatica di altri atleti, ha commesso qualche errore ma le sue prima parole al traguardo sono state “Ho spinto al limite come mai avevo fatto in vita mia!”. C’erano altri pretendenti per la Coppa (Kriechmayer, Kilde, Jansrud, Mayer e Cavaziel) che sono scesi al massimo perché volevano come Domme la sfera di cristallo, ma lui è stato più bravo. In stagione questi i suoi risultati in Super G: 2 vittorie (Bormio e Soldeu), 2 terzi posti (Kitzbuhel e Beavercreek), fuori in Val Gardena e 21esimo a Lake Louise.