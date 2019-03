Sulle nevi di Soldeu, in Andorra, nell'ultimo super gigante della stagione la Shiffrin chiude quarta e vince la Coppa di specialità diventando così la prima atleta a vincere nello stesso anno la Coppa di slalom e di SuperG. La gara è stata vinta dalla tedesca Rebensburg, davanti all'austriaca Tippler, terzo posto per l'azzurra Federica Brignone che entra nella top 3 del SuperG per la quarta volta in carriera. Su questa pista la Brignone vinse il suo primo SuperG nel 2016.

Per l'Italia, in una gara con condizioni meteo e di neve perfette, ci sono poi Sofia Goggia settima, Nadia Fanchini, nona; quattordicesimo posto per Irene Curtoni, due posizioni sotto per Francesca Marsaglia. Venerdì a Soldeu gara a squadre per nazioni.