Federico Pellegrino secondo nell'ultima Sprint a tecnica libera della stagione dopo quelle di Lillehammer e Cogne: a Quebec City il valdostano è stato sconfitto sul rettilineo finale dall'accelerazione vincente del norvegese Johannes Klaebo, che ottiene la 25a vittoria in carriera e guadagna anche 10 punti sul russo Bolshunov, nel duello per la Coppa del Mondo generale. Terzo posto per l'altro norvegese Skar. Per il 28enne azzurro quello conquistato in Canada è il 26° podio della carriera.