Alle ore 18, illuminati dalle luci del tramonto, i 1300 concorrenti della 24^ edizione della Sellaronda-Skimarathon sono puntualmente partiti per lo spettacolare tour intorno al gruppo del Sella. Sci leggeri, frontali cariche e pelli veloci per la loro serata perfetta, quella che sogni durante i “lunghi” invernali e che, 650 squadre da 15 differenti paesi, hanno avuto la fortuna di vivere in prima persona. Una vera e propria maratona, 42 chilometri con oltre 2700 metri di dislivello positivo che li ha portati a conquistare i quattro passi dolomitici: Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella, prima di tagliare il traguardo di Selva e potere dire di avercela fatta.

Pronti, via e nessuna pretattica. Le migliori compagini hanno subito imposto un ritmo forsennato.

Dopo il secondo posto alla Pierra Menta Filippo Barazzuol – William Boffelli si sono messi al comando con il preciso intento di incidere il proprio nome nell’albo d’oro e così hanno fatto segnando anche il nuovo record: 2h56’59. Questo sarà il nuovo tempo da battere nelle edizioni a venire. Gara tutt’altro che scontata anche al femminile, ma chiusa con l’ennesimo record. Le favorite Laetitia Roux - Martina Valmassoi hanno tagliato il traguardo in 3h32’37” gestendo due scomode avversarie come le bresciane –Ghirardi – Balzarini. Terze assolute Margit – Gelpi.