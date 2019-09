12 anni fra il rosso e il blu di un tracciato. 12 anni per vincere tutto quello che poteva vincere. Marcel Hirscher in carriera ha conquistato 14 medaglie fra Olimpiadi e Mondiali. E' stato 7 volte campione del mondo e due volte campione olimpico. Per 8 anni ha portato in Austria la Coppa del mondo generale: dal 2012 al 2019 il suo è stato un dominio assoluto, nessuno è stato in grado di batterlo. È riuscito a primeggiare nonostante non gareggiasse in tutte le discipline: niente discesa, se non qualche rara apparizione, e solo gigante e slalom a cui aggiungeva super g e combinata a seconda delle necessità. Un eroe nazionale capace di gestire sui suoi sci la pressione di una nazione intera. Sempre.