Sprint Igls, Kevin Fischnaller secondo

Secondo podio stagionale per Kevin Fischnaller nella prova sprint di slittino sulla pista artificiale di Igls. L'azzurro è giunto al traguardo con 80 millesimi dal russo Semen Pavlichenko. Terza posizione per Felix Loch, con un distacco di 87 millesimi dal vincitore di giornata. Nei primi cinque anche David Gleirscher e Max Langenhan. Sesto posto per l'altro azzurro Dominik Fischnaller, con 185 millesimi di distacco da Pavlichenko.