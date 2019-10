"In Danimarca c’è un grande cultura dello sci- ha spiegato il capo progetto- con circa 600.000 sciatori che per sciare ogni anno si spostano in Svezia, in Norvegia o in Austria. Adesso potranno sciare a Copenhill che, con i suoi 90 metri di altezza è di fatto una delle montagne più alte della piatta Danimarca, mentre la pista Neveplast è di sicuro la pista più lunga di tutto il Paese”