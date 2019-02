Nell'ultima tappa della stagione di coppa del mondo di short track al Pala Tazzoli di Torino vittoria della 26ennne valtellinese Martina Valcepina. Nei 500 metri l'azzurra ottiene la seconda vittoria consecutiva in una settimana dopo quella in Germania, a Dresda. Valcepina in 43"942 brucia in finale la polacca Natalia Maliszewska per 24 millesimi, terza la canadese Kim Boutin e quarta l'olandese Lara van Ruijven. L'azzurra, in vista della seconda gara in programma domenica, è terza nella classifica di specialità con 31313 punti dietro alla Van Ruijven (31785), con la Maliszewska già vincitrice della Coppa a quota 45920.