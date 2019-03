Non serve tornare ai film di Bud Spencer e Terence Hill per assistere a carrellate di botte più o meno comiche, d’altronde in Russia è abitudine assistere al Siberian Power Show. Come riporta Rivista Undici, si tratta di una fiera internazionale delle prove di forza, svolta tra il 16 e il 17 marzo nella città di Krasnojarsk ovvero nel cuore della Siberia a circa 4mila chilometri da Mosca. Esibizioni tra le quali figurano eventi più convenzionali come le gare di body building e pole dance, tuttavia tra le competizioni più apprezzate entra di diritto il campionato russo di schiaffi. Poche regole dalle basi elementari: i due avversari si affrontano uno contro uno nei pressi di un tavolo e si prendono a sberle, una a testa fino a designare il vincitore ovvero colui che risulta nelle migliori condizioni per proseguire la contesa.

Il canale YouTube Iron Russia ha celebrato il dominio di Vasily Pelmen, protagonista assoluto del torneo vincendo tutti i propri scontri diretti complice una mole più che rilevante (170 kg il suo peso alla bilancia). E c’è di più come pubblicato da Vice Sports, che indica il suo soprannome in Dumpling dal lessico della gastronomia: parliamo infatti dei tipici ravioli della cucina cinese, curiosa metafora delle "vittime" nei suoi combattimenti. Tutti i suoi contendenti, infatti, sembrano perdere i sensi cadendo a peso morto dopo ogni schiaffo, mentre lo spaventoso Vasily resta impassibile incassando ogni sberla. Un dominio assoluto come visibile nel video sottostante, superiorità schiacciante che ha regalato il trionfo all’invincibile Dumpling. Inevitabilmente il montaggio circolato sul Web è divenuto virale, tuttavia è possibile "ammirare" anche lo strapotere di altri energumeni come Vasiliy Kamotskiy che ha intascato un montepremi di circa 500 dollari sbaragliando la concorrenza.