“Età biologica, età anagrafica”

Il XXXVI Congresso Nazionale della FMSI rappresenta il più importante evento scientifico-culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia per l'importanza dei temi affrontati e per la presenza in qualità di relatori e ospiti di illustri personalità del mondo scientifico, accademico, politico e sportivo. Per tale occasione, sono presenti oltre tremila Medici Specialisti in Medicina dello Sport e in altre specializzazioni mediche correlate da tutto il mondo. “La FMSI rappresenta un unicum nel sistema sportivo italiano – le parole del Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco –, in quanto unica federazione composta da soli laureati. La medicina dello sport, caratterizzata dalla cultura della prevenzione, ha come obiettivo la riduzione del rischio. Il nostro Sistema Sanitario è uno dei migliori al mondo, ma ha dei costi altissimi. È fondamentale, per questo, invertire la tendenza anche per mezzo dell’attività fisica, intesa come medicina sociale. Il concetto di età anagrafica, oggi, sta perdendo significato. Ciò che vale è l’età biologica. Mi riferisco in particolare al concetto di capacità funzionale: a parità di parametri clinici, due soggetti gemelli, anche omozigoti, possono avere parametri funzionali diversi. Dunque, oltre al parametro clinico, è fondamentale anche il parametro di funzionalità, un parametro fisiologico, pratico, che la medicina dello sport ben conosce”. Numerose le istituzioni presenti. “Il Governo è al fianco della Federazione Medico Sportiva Italiana per costruire un’Italia migliore, basata sulla prevenzione e sull’attività fisica”, ha sottolineato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Giancarlo Giorgetti –. Ho la responsabilità allo sport, però si è capito come diverse materie alla fine si condensino nell’importanza dell’attività sportiva. Siccome il governo cerca di avviare tutti allo sport, dall’età dell’infanzia e con lo strumento della scuola, dobbiamo fare in modo che questo abbandono della pratica non si verifichi. La vostra Federazione fa tantissimo ed è presieduta in modo eccezionale”. Ospite d’eccezione, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, campione olimpico a Rio 2016 nei 1500 stile libero, che – come tutti i medici in sala – ha dedicato un pensiero a Manuel Bortuzzo: “L’ho incontrato tre giorni fa per la prima volta dopo l’accaduto. Aveva grande forza di volontà nell’approcciarsi all’allenamento, ma ne ha ancora di più ora. Mi ha trasmesso una carica incredibile”. E sul rapporto con il medico sportivo: “Tra noi c’è una sinergia incredibile. È uno dei miei più fidati assistenti in tutti i passi, una figura fondamentale”.