Chiusura tra le stelle per E poi c'è Cattelan che giunge stasera al suo ultimo appuntamento stagionale, dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Lo show – sempre disponibile anche on demand – accoglie in studio la stella dello sci italiano, il tre volte campione olimpico Alberto Tomba, e Paolo Nespoli, l’astronauta che le stelle le ha viste da vicino durante le sue tre missioni nello spazio.

Ospite per la prima volta di EPCC, “Tomba la Bomba” ripercorrerà la sua carriera e i suoi successi che l’hanno reso uno degli sportivi italiani più premiati della storia, nonché un vero idolo per un’intera generazione di appassionati di sport e non solo, e in più svelerà ad Ale Cattelan le sue passioni e i suoi interessi una volta appesi gli scarponi al chiodo.

Con Paolo Nespoli, invece, sarà l’occasione per conoscere i segreti più affascinanti e incredibili della vita nello spazio. Per tre volte in orbita, con un totale di oltre 300 giorni trascorsi tra le stelle, Nespoli racconterà le attività scientifiche che ha compiuto nelle sue missioni ma anche la vita quotidiana di un astronauta all’interno delle navicelle spaziali.

Giovedì prossimo, 30 maggio, sempre alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda un best of di EPCC, con il meglio delle interviste realizzate in questa stagione.