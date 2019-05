Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato la Svezia, vincitrice della coppa delle Nazioni, evento clou della 87/a edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. Dopo la premiazione e l'inno di Svezia, giro d'onore al galoppo ed esibizione delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato l'area di Villa Borghese dove si svolge il concorso. Dopo la premiazione il presidente Mattarella ha lasciato Piazza di Siena senza fermarsi con i giornalisti presenti ì. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo aver salutato Mattarella, ha raccontato le sensazioni del presidente della Repubblica: “Era entusiasta, molto positivamente colpito dall’atmosfera, ha apprezzato in particolare la riqualificazione dell’area e le opere poco invasive, temporanee, ecocompatibili, di una zona totalmente aperta al pubblico e che avvicina la disciplina alla gente. Sa che questa è un’eccellenza del nostro sistema sportivo: lo scorso anno non riuscì a venire solo per vicende politiche urgenti, quest’anno ha onorato la sua parola, siamo grati e felici”.

Bruce Springsteen in tribuna per il genero

È arrivato un giorno prima rispetto al previsto, in tribuna a tifare per il genero Lorenzo De Luca, Bruce Springsteen. La figlia Jessica, in concorso a Roma per gli Stati Uniti, è infatti fidanzata con l’azzurro, che oggi con il suo Ensor de Litrange ha contribuito con un percorso netto alla seconda manche (dopo le 8 penalità della prima) al quinto posto dell’Italia in Coppa.