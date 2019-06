Si conclude questa sera su Sky CATCH-22, la serie originale Sky diretta e prodotta dal Premio Oscar George Clooney. Gli ultimi due episodi, il 5 e il 6, andranno in onda in prima TV esclusiva martedì 4 giugno, alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. La serie completa sarà disponibile da domani su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Nell’episodio 5, dopo la tragica morte di Nately, Yossarian (Christopher Abbott), afflitto dal dolore e dal senso di colpa per la perdita dell’amico, chiede a Milo (Daniel David Stewart) di essere portato a Roma per poter informare personalmente Clara della morte del suo promesso sposo, ma ulteriori tristi scoperte e vicissitudini lo attendono nella capitale. Qui ritroverà anche il Tenente Scheisskopf (George Clooney), divenuto ora Generale e Responsabile delle Operazioni per tutto il Fronte Mediterraneo.

Nell’ultimo episodio, Yossarian decide di andare incontro al proprio destino accettando di volare tutte le missioni che gli verranno affidate. Ma un'altra missione finita in tragedia lo spinge a compiere una scelta estrema. Una personale protesta contro la guerra e la burocrazia militare che non può certamente passare inosservata.

Catch-22 è una serie originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. La regia è firmata da George Clooney, Grant Heslov, Ellen Kuras. La sceneggiatura è firmata da Luke Davies e David Michôd. I due sono anche produttori esecutivi insieme a Richard Brown e al compianto Steve Golin per Anonymous Content, oltre che ai già citati Clooney e Heslov per la loro Smokehouse Pictures.