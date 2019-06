Una cornice unica, uno spettacolo mondiale e l'obiettivo di conquistare punti verso le prossime Olimpiadi. Roma Capitale anche del taekwondo, dal 7 al 9 giugno, per la prima delle quattro tappe del World Grand Prix in programma nel calendario internazionale: 254 atleti, i migliori del ranking olimpico che si sfideranno nelle 8 categorie olimpiche - 4 maschili e 4 femminili - che dal Foro Italico faranno di tutto per avviare la loro marcia verso Tokyo 2020. Le speranze azzurre sono riposte in gruppo giovane e che ha in Simone Alessio, campione del mondo nella -74 Kg, Vito Dell'Aquila ed Erica Nicoli i principali punti di riferimento. Giovani ma anche ambiziosi, con il maggior carico d'esperienza sulle spalle di Roberto Botta, che come Dell'Aquila vuole riscattare la delusione al recente Mondiale di Manchester. Sotto lo sguardo del direttore tecnico Claudio Nolano e del team manager Carlo Molfetta, oro a Londra 2012, i nostri taekwondoin sono pronti al loro Grand Prix. Qualche tavoletta ancora da spaccare nelle esibizioni spettacolari che hanno accompagnato la vigilia, poi sarà caccia al podio.

IL PROGRAMMA DEL WORLD GRAND PRIX

7 giugno

Semifinali e finali nelle categorie -68kg uomini, -67kg donne, e +80kg uomini

Dalle 22 su Sky Sport Arena

8 giugno

Semifinali e finali nelle categorie -57kg donne, -58kg uomini, +67kg donne

Dalle 22 su Sky Sport Arena



9 giugno

Dalle 20.00 alle 21.30 semifinali e finali nelle categorie -49kg donne e -80kg uomini

dalle 21.30 alle 22.00 cerimonia di premiazione. Diretta Sky Sport Arena