Il World Taekwondo Grand Prix di Roma è alle porte. La Capitale sarà protagonista di una delle quattro tappe della competizione previste dal calendario della Federazione internazionale (WT). Una festa dello sport cominciata da settimane con tour dimostrativi portati in alcune delle principali piazze italiane e che vivrà il suo culmine dal 7 al 9 giugno nella splendida cornice del Foro Italico ("Stadio Pietrangeli"). Tra i 4 azzurri convocati c'è anche Vito dell'Aquila, 18enne pugliese, che è pronto a riscattare quanto successo ai Mondiali di Manchester dove si è dovuto arrendere agli ottavi contro il coreano Bae. "Finalmente ci siamo - ha detto il taekwondoin - non vedo l'ora riscattarmi dalla delusione dei Mondiali. Gareggiare a Roma è fantastico, con il pubblico di casa che incita e fa vivere emozioni uniche. Le aspettative sono alte, ma ci siamo allenati duramente e quindi saremo in grado di affrontare questa gara nel migliore dei modi. Dell'Aquila è nato a Mesagne, la stessa cittadina pugliese dove è cominciata la storia di Carlo Molfetta, una delle leggende del taekwondo italiano e oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Una suggestione in più per sognare.