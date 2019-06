Da oggi al via il World Taekwondo Grand Prix di Roma 2019, prima delle quattro tappe della competizione nel calendario della Federazione internazionale e che mette in palio punti importanti per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una festa dello sport che avrà come teatro il Foro Italico e che in realtà è già iniziata da settimane con tour approdati in alcune delle principali piazze italiane dove spettacolari esibizioni hanno tenuto col fiato sospesi appassionati e curiosi. Sky Sport Arena trasmetterà gli incontri valevoli per le semifinali e finali nelle otto categorie olimpiche (quattro maschili e femminili). Dunque si comincia questa sera con le categorie -68kg uomini, -67kg donne, e +80kg uomini. In totale prenderanno parte al World Grand Prix 254 atleti, i migliori 32 di ciascun ranking olimpico (per categoria di peso). Sono 14 gli azzurri convocati sotto la direzione tecnica di Claudio Nolano. Nel video d'apertura la vigilia del Grand Prix raccontata da alcuni dei nostri atleti, le loro emozioni e le aspettative. Simone Alessio (nella categoria -80 Kg) e fresco campione del mondo nella -74 Kg, Vito Dell'Aquila (-58 Kg) ed Erica Nicoli (-57 Kg) le punte di una "formazione" molto giovane e molto ambiziosa.



GLI AZZURRI AL WORLD GRAND PRIX DI ROMA



VITO DELL’AQUILA -58 kg

ANTONIO FLECCA -58 kg

SIMONE CRESCENZI -68 kg

LUCIANO BONACCORSO -68 kg

ROBERTO BOTTA -80 kg

SIMONE ALESSIO -80 kg

MATTEO MILANI +80 kg

MARTINA CORELLI -49 kg

ERICA NICOLI -57 kg

DANIELA ROTOLO -67 kg

CRISTINA GASPA -67 kg

LAURA GIACOMINI +67 kg

MARISTELLA SMIRAGLIA +67 kg

NATALIA D’ANGELO +67 kg

IL PROGRAMMA DEL WORLD GRAND PRIX

7 giugno

Semifinali e finali nelle categorie -68kg uomini, -67kg donne, e +80kg uomini

Dalle 22 su Sky Sport Arena

8 giugno

Semifinali e finali nelle categorie -57kg donne, -58kg uomini, +67kg donne

Dalle 22 su Sky Sport Arena



9 giugno

Dalle 20.00 alle 21.30 semifinali e finali nelle categorie -49kg donne e -80kg uomini

dalle 21.30 alle 22.00 cerimonia di premiazione. Diretta Sky Sport Arena