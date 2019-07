La fame di vittorie è certamente importante nello sport, ma in alcune discipline, per primeggiare, può bastare avere fame e basta. Sulla sua capacità di ingollare cibo a una velocità spaventosa, Joey Chestnut ha costruito una carriera e adesso si ritrova a essere campione per la 12esima volta nella gara di divoratori di hot-dog. Dodici titoli nelle ultime 13 edizioni, l'ultimo ingoiando 71 panini in 10 minuti e sfiorando così il suo record di 74, stabilito nel 2018.

Chestnut, californiano di 35 anni, campione incontrastato nella sua disciplina e una star negli Stati Uniti, non si limita certo agli hot-dog, divorando ogni genere di alimento e partecipando alle competizioni alimentari più disparate. Tra i suoi rivali storici il fortissimo giapponese Takeru Kobayashi (campione dal 2011 al 2005) e Matt Stonie, che nel 2015 gli tolse il titolo, l'unico sfuggitogli negli ultimi 13 anni. Evidente che il nostro eroe fosse fuori forma, dato che in quell'occasione si limitò ad appena 60 hot-dog (Stonie 62), rifacendosi però negli anni seguenti, quando non è mai sceso sotto i 70.