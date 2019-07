L'invasione, la cattura, la fuga. Attimi di spettacolo alla Coppa del mondo di cricket, in Inghilterra, dove nel corso della partita tra gli inglesi padroni di casa e la Nuova Zelanda uno streaker ha invaso il campo ovviamente nudo, fatta eccezione per un curioso copricapo verde. Bloccato dagli steward, però, la sua esibizione non è terminata come succede normalmente in questi casi, con l'uomo scortato fuori dal campo.

Uno show durato diversi secondi, sgambettando in libertà per il campo (tra le risate e i gridolini del pubblico), con gli steward, accorsi in 5, che hanno impiegato parecchio prima di riuscire a circondarlo e a fermarlo. Fine della corsa sottolineata da un "olè" del pubblico, ma proprio quando lo spettacolo sembra terminato (e in tanti spengono gli smartphone soddisfatti del video-ricordo che porteranno a casa), ecco che arriva la parte migliore. L'invasore, apparentemente arrendevole, riesce a divincolarsi con una mossa inaspettata che sorprende le steward e architetta la sua fuga. Si libera prima di uno, poi di un altro, scivola ma non molla, si rialza e alla fine ritrova la libertà. E anche il pubblico, divertito, sembra stare dalla sua parte...