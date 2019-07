La campionessa olimpica Federica Brignone ha partecipato ad una giornata speciale, organizzata da Gardaland SEA LIFE Aquarium, da sempre attivo nella sensibilizzazione dei suoi ospiti al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia dei mari.

La sciatrice azzurra è infatti impegnata in prima persona nella salvaguardia ambientale e nella denuncia del pessimo stato di salute dei mari con il progetto sociale di responsabilità ambientale “Traiettorie Liquide”, nato nel 2017 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’inquinamento marino e sul valore dell’acqua come risorsa limitata.

“La mission di SEA LIFE – ha affermato con orgoglio Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland - è di sensibilizzare i nostri visitatori, in particolare i più piccoli, alla salvaguardia dei mari e al rispetto degli esseri viventi che li abitano. Ed è proprio in giornate come queste che l’impegno dell’Acquario riesce a concretizzarsi, contribuendo in modo significativo alla tutela del territorio che lo ospita e coinvolgendo i bambini in attività divertenti ed educative. Siamo particolarmente orgogliosi di aver coinvolto Federica Brignone, un amato personaggio sportivo che, pur essendo legata alla montagna, è particolarmente sensibile al rispetto dell’ambiente marino e attiva nella lotta all’inquinamento”.

“Da sciatrice sono sempre a stretto contatto con la neve, con cui sento un particolare legame; di conseguenza, essendo la neve acqua allo stato solido, forte è anche la connessione con l’acqua stessa – ha speigato Federica. Sono stata fin da piccola un’amante del mare e dei laghi quindi l’acqua è sempre stata presente nella mia vita tanto quanto la montagna. Purtroppo però le condizioni del mare stanno peggiorando sempre di più, si tratta di un problema reale che va affrontato, tutti dovremmo dare il nostro contributo per fare un passo in avanti, per i nostri figli e per le prossime generazioni”.

Proprio con questo spirito Federica Brignone si è immersa nelle acque del Lago di Garda dove, con l’aiuto di alcuni subacquei esperti, ha realizzato una speciale quanto simbolica staffetta di pulizia, andando a raccogliere vari oggetti frutto della maleducazione quotidiana: bottiglie di plastica, lattine e sacchetti, consegnandoli ai bambini che la aspettavano sulla barca. “I bambini sono i nostri migliori alleati. Riescono a comprendere l’importanza del problema e possono convincere anche nonni e genitori a comportarsi in modo più rispettoso” .