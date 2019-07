Claire Bevilacqua entra nella storia del surf italiano. L'atleta azzurra ha conquistato nelle acque portoghesi di Vera Cruz il titolo europeo assoluto. Claire, cresciuta in Australia ma originaria di San Felice Circeo, in provincia di Latina, ha dominato le avversarie fin dalla prima batteria, giungendo praticamente imbattuta alla finalissima. Qui ha sconfitto la portoghese Veselko e la tedesca Presti, rispettivamente seconda e terza. E' un successo storico, che si aggiunge alll'oro mondiale juniores di Leonardo Fioravanti di qualche anno fa: Bevilacqua è infatti la prima azzurra a conquistare un titolo assoluto in categoria open nella storia del surf. Un grande successo per Claire e per la Federazione italiana surf, soprattutto in previsione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. In Giappone il surf farà il suo debutto a Cinque Cerchi.