850 mila dollari per 100 paia di scarpe da ginnastica: è quanto ha speso un imprenditore canadese per accaparrarsi, tra le altre, il modello Moon Shoe disegnato dal co-fondatore della Nike per i concorrenti delle selezioni Usa alle Olimpiadi di Monaco. Ovviamente, per 437 mila dollari, le scarpe in questione sono le uniche mai indossate

BORIS BECKER, ALL’ASTA TROFEI E CIMELI PER PAGARE DEBITI