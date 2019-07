Talmente popolari da diventare sport nel vero senso della parola. Il mondo degli e-games non solo avvicina milioni di giovani al divertimento da consolle, tablet, smarphone o pc, ma è diventato un vero e proprio bussiness con tanto di competizioni ufficiali e ricchi montepremi. Si è concluso il Mondiale di Fortnite (la Fortnite World Cup), uno dei videogame che negli ultimi anni ha spopolato tra i giovani. A vincere la competizione, che si è tenuta a New York dal 26 al 28 luglio, è stato il 16enne Kyle "Bugha" Giersdorf che oltre al titolo iridato si è aggiudicato anche il ricco premio in denaro, vale a dire ben 3 milioni di dollari. Bugha ha conquistato il primo posto dopo 6 match intensi, nei quali è riuscito a collezionare un totale di 59 punti, distanziandosi dal secondo in classifica, il giocatore Psalm, di ben 26 punti. Non è andata male anche a "Nyhrox" e "Aqua" che hanno conquistato l’oro nella competizione Duo, aggiudicandosi l'altro premio da 3 milioni di dollari.

Presente anche l'Italia

Anche in Italia Fortnite è un gioco popolarissimo e, infatti, Edoardo "Carnifex" Badolato ha portato a casa un riconoscimento niente male nella modalità creativa insieme ai suoi compagni di squadra. Il team Llama Record si è piazzato al sesto posto guadagnando i 250mila dollari previsti, il che significa che Badolato farà rientro in Italia con un bottino di tutto rispetto pari a 62.500 dollari.

Come si gioca a Fortnite?

Il gioco è stato lanciato dalla Epic Games nel 2017 e fondamentalmente si divide in due modalità di gioco: "Salva il mondo" e "Battaglia reale", ed è proprio quest'ultima modalità quella più frequentata dai gamers. Consiste nel riuscire a sopravvivere tra i 100 giocatori che prendono parte alla battaglia in un medesimo scenario.

Svelata la prima immagine del nuovo capitolo "Season X"

In occasione dei Mondiali, la casa produttrice del videogioco la Epic Games ha anche svelato la prima immagine del teaser relativa al nuovo capitolo, intitolato "Season X" che prenderà il via il primo agosto prossimo.