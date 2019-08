Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Istituto per il Credito Sportivo (ICS) insieme per lo sviluppo delle infrastrutture sportive del Paese. È questo il senso dell’accordo siglato tra l’Amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e il Presidente dell’ICS, Andrea Abodi, per sostenere il sistema sportivo italiano, attraverso l'identificazione di idonei strumenti di finanziamento a supporto delle imprese che operano nel settore. La collaborazione sarà in particolare dedicata alla costruzione, all’ampliamento e al miglioramento degli impianti sportivi e al sostegno di attività sociali e culturali, al fine di dare un supporto concreto ad un settore strategico per l’economia del Paese.

Un impegno, quello di CDP e ICS, che guarda al mondo dello sport del nostro Paese, anche nella sua dimensione no profit, che rappresenta uno dei settori più vivaci e presenti sul territorio, attraverso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Nello specifico, con l’accordo CDP e ICS si impegnano a supportare il settore attraverso diverse modalità di intervento: dalla consulenza alla Pubblica Amministrazione per investimenti in infrastrutture sportive e culturali che prevedano anche il coinvolgimento di capitali privati, fino alla collaborazione delle attività di progettazione, sviluppo e riqualificazione di impianti, nell’ambito di più ampi progetti di rigenerazione urbana e valorizzazione di beni del patrimonio pubblico.

L’accordo prevede, inoltre, la configurazione di specifici strumenti finanziari e di garanzia a supporto delle imprese culturali e sociali, anche attraverso l’impiego di risorse europee, o l’utilizzo del Fondo Rotativo Imprese, gestito da CDP.

Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, commenta: “Questo accordo ci permette di consolidare la collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e di mettere in campo diverse soluzioni a sostegno dello sport, un settore prioritario che necessita di infrastrutture sempre più moderne ed efficienti. Intendiamo, quindi, come previsto anche dal Piano Industriale 2019-2021 per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, rafforzare il sostegno per le imprese e la pubblica amministrazione nella realizzazione di strutture sportive all’avanguardia e in linea con i migliori standard di sicurezza e di sostenibilità".

"Il Protocollo d’Intesa siglato con CDP - dichiara Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo - rappresenta un ulteriore fattore di crescita della nostra banca pubblica, al servizio dello sviluppo delle infrastrutture sportive e culturali del Paese. Questo accordo è il frutto di un lavoro comune con Cassa Depositi e Prestiti che nasce dalla capacità di fare sistema, adottando un modello non scontato: ascolto del territorio, analisi del contesto, concertazione con i portatori d’interesse e pianificazione degli interventi. Partecipare a progetti di rigenerazione urbana anche attraverso la riqualificazione di impianti esistenti o la realizzazione di nuove infrastrutture, sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e finanziario, rappresenta l’essenza della nostra missione pubblica, che la collaborazione con CDP arricchisce di nuovi contenuti già nelle fasi di elaborazione di studi di fattibilità e di progetti di valorizzazione, aprendo in Italia una nuova frontiera dello sviluppo del sistema sportivo, culturale e sociale. Avvertiamo la responsabilità - conclude Abodi - di stimolare, sostenere e promuovere la crescita di questi settori strategici, convinti che il modello di collaborazione tra CDP e Credito Sportivo possa rappresentare uno strumento utile non solo per il miglioramento del PIL italiano, ma anche e soprattutto del benessere della nostra comunità nazionale".