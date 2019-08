"Può sembrare un po' folle camminare direttamente sulla linea del fuoco: ma chi è disposto a farlo ottiene grandi cose. Le persone dicono che sono pazza e io dico grazie". Jessi Combs, la donna più veloce del mondo, parlava così soltanto 4 giorni fa, tre giorni prima di morire. La 39enne americana, detentrice del record di velocità su quattro ruote, è morta in seguito a un tragico incidente nel deserto dell’Alvord, nell’Oregon. Stava provando a migliorare i 768 chilometri orari raggiunti nel 2016. Una velocità impensabile per qualsiasi essere umano. Non per Jessi, che per questo veniva soprannominata la "Donna Razzo".