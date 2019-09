X Factor 2019, la guida completa alla 13^ edizione

Qualcosa di nuovo e qualcosa di consolidato: è la ricetta di X Factor per la tredicesima edizione, che prende il via il domani, 12 settembre su Sky Uno. In giuria entra il trapper Sfera Ebbasta, mentre alla conduzione torna l'immancabile Alessandro Cattelan, alla guida per il nono anno consecutivo, da quest'anno anche produttore creativo del programma. New entry tra i giudici anche Malika Ayane, solista pop raffinata, e Samuel, frontman dei Subsonica, mentre non abbandona la poltrona da ormai molte edizioni la produttrice Mara Maionchi.

Le Auditions

Dopo la fase iniziale dei casting – che coinvolto circa 40.000 persone, provenienti dall’Italia e dall’estero ma anche numerosi italiani di seconda generazione (età media dei partecipanti 18 anni, molti 16enni, ma anche un 74enne, il più anziano a iscriversi) – fanno il loro esordio, al tavolo, i nuovi giudici: al Pala Alpitour di Torino vanno in scena le Auditions di X Factor 2019, raccontate nei primi tre appuntamenti televisivi a partire da domani alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea - e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8.

Ospiti speciali delle puntate delle Auditions Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio.

I quattro "sì"

Tra le novità di questa edizione c'è ancheun nuovo nuovo meccanismo: chi, al Pala Alpitour di Torino, ottiene 4 sì ha immediatamente accesso alla fase successiva, quella dei Bootcamp; per chi riceve 3 sì, invece, l’ostacolo di una nuova selezione svolta dal giudice di categoria, che sulla base dei posti ancora vacanti, rivedendo le esibizioni delle Auditions, deve decidere chi promuovere.

Bootcamp e Home Visit

Dopo le Selezioni arriveranno i Bootcamp (3 e 10 ottobre) dal Mediolanum Forum di Assago. In quella occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione.

Le categorie e i Live

I 12 finalisti accederanno ai Live e saranno divisi nelle consuete categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio mentore. Si parte il 24 ottobre.

Gli appuntamenti in tv

Dal 12 settembre, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go - su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea - e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8.

Le Audizioni 12 - 19 - 26 settembre; Bootcamp 3 e 10 ottobre; Home Visit 17 ottobre; X Factor 2019 – Live dal 24 ottobre.