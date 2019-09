Continuano le Auditions di X Factor con la nuova giuria chiamata a trovare i nuovi 12 talenti, protagonisti di X Factor 2019. Appuntamento questa sera con Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta e, dal backstage Alessandro Cattelan, creative producer del talent prodotto da Fremantle, sempre pronto a sostenere i concorrenti che si apprestano a salire sul palco e accogliendoli a fine esibizione per commentare le performance.

Ospite della serata il rapper Anastasio. Il vincitore della scorsa edizione si ritrova sul palco che lo ha scoperto davanti al suo giudice e mentore Mara Maionchi. Nel corso delle audizioni cominciano ad affiorare il carattere e i gusti dei giudici con personalità e formazioni differenti, che si ritrovano non sempre concordi nella formulazione del giudizio verso i concorrenti. L’esito di ogni esibizione è legato ad almeno 3 sì per accedere alla fase successiva, sono invece necessari 4 sì per andare direttamente al Bootcamp.

Il secondo appuntamento con X Factor è per stasera, giovedì 19 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea - e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8.

E anche in questa seconda parte di Auditions non mancano le storie personali dei vari interpreti: un parà innamorato della musica che decide di lasciare l’esercito per iscriversi a Medicina, una giovanissima arpista, l’interpretazione di ‘Your song’ piano e voce che un concorrente dedica al padre. Presenti anche band dal sapore internazionale e delle vere rivelazioni tra i giovanissimi.