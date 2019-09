C’è anche l’Italia con Costanza Laliscia che sogna per l’assegnazione dei FEI Awards 2019, i riconoscimenti assegnati ogni anno dalla Federazione Equestre Internazionale a chi si è distinto maggiormente, nei rispettivi ruoli e nelle varie competenze, per affermare e contribuire allo sviluppo degli sport equestri a livello mondiale.

Unica rappresentante del nostro Paese inserita nelle nomination delle cinque sezioni previste dalla FEI. Costanza, che concorre per il Longines FEI Rising Star, la categoria Astro nascente, dovrà competere con l’irlandese Max Wachman, il colombiano Juan Martin Clavijo e la tedesca Semmieke Rothenberger.

La diciannovenne amazzone perugina, che ha iniziato il proprio cammino nelle discipline equestri sin da piccola seguendo le orme del padre Gianluca, campione mondiale a squadre 2005 a Dubai, ha vinto il suo primo titolo (campionato italiano pony) all’età di 9 anni e da allora non si è più fermata. Al proprio attivo vanta - fra competizioni internazionali e in Italia - 8 medaglie d’oro, 5 d’argento e 1 di bronzo, 6 convocazioni in Nazionale, la vittoria del Ranking italiano assoluto 2014 e il trionfo nel FEI Young Riders World Endurance Ranking 2016.

Il premio Longines FEI Rising Star, così come i riconoscimenti delle altre sezioni, verrà assegnato sulla base di un meccanismo composito: 50% attraverso la votazione on line e 50% per effetto dei voti di un panel di 9 giudici individuati nel mondo degli sport equestri.

Votare Costanza Laliscia è possibile fino al 7 ottobre sul sito web www.fei.org/awards. I FEI Awards 2019 verranno assegnati nel corso di una serata di gala a Mosca il 19 novembre 2019.