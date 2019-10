Ariane Cross, una corsa spaziale. VIDEO

A volte una gara podistica rappresenta molto più di un evento sportivo. Da 41 anni le aziende del settore spaziale che progettano e producono i lanciatori europei gestiti dall’Agenzia Spaziale Europea ESA si sfidano nel tradizionale Ariane Cross, una competizione podistica su più distanze ospitata in questa edizione a Fiuggi dall’impresa italiana Avio. Oltre 500 atleti in rappresentanza di circa 10 Paesi e varie prove, dalla 10 km alla staffetta mista. Una manifestazione itinerante che si è presto trasformata in un’imperdibile opportunità di incontro e condivisione per i dipendenti e per le loro famiglie