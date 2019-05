Il mondo del wrestling in lutto per l’improvvisa scomparsa di Ashley Massaro, 39enne ex lottatrice della WWE dal 2005 al 2008. La donna è morta lo scorso giovedì in un ospedale di New York dopo essere stata trovata priva di sensi nella sua abitazione. La polizia sta indagando sulle cause del decesso, al momento definite poco chiare, anche se le autorità non avrebbero trovato al momento relazioni con alcun crimine.

Ashley Massaro era entrata a far parte della WWE nel 2005 vincendo il “Divas Search”, un concorso femminile di wrestling organizzato dalla World Wrestling Entertainment tra il 2004 e il 2007 che metteva in palio 250.000 dollari e un contratto a tempo pieno come wrestler professionista. Era apparsa nel 2007 sulla copertina di Playboy e, nel 2008, si era ritirata per stare vicina alla figlia malata. Recentemente aveva dichiarato di essere pronta a tornare sul ring.