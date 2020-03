"È estremamente probabile che lo abbia avuto, dati i sintomi e le circostanze combinati". La giovanissima attivista svedese e leader del movimento climatico Greta Thunberg ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha raccontato della sua quarantena e del possibile contagio: "Le ultime due settimane sono rimasta in casa. Quando sono tornata dal mio viaggio in Europa centrale, mi sono isolata (in un appartamento preso in prestito lontano da mia madre e mia sorella) perché all'inizio il numero di casi di COVID-19 (in Germania per esempio) era simile all'Italia. Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi, in contemporanea con mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo brividi, mal di gola e tossivo. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre. In Svezia - continua Greta - non puoi fare il test per il COVID-19 a meno che tu non abbia bisogno di cure mediche emergenti. A tutti i malati viene detto di restare a casa e di isolarsi. Pertanto non sono stato testata, ma è estremamente probabile che lo abbia avuto, dati i sintomi e le circostanze combinati".