Conclave per il nuovo Papa, quando ci sarà e come funziona

A constatare ufficialmente il decesso è stato il medico personale del Papa che ha poi informato il Cardinale Camerlengo (che significa "addetto alla camera del sovrano"), ruolo assunto dal 14 febbraio 2019 da Kevin Joseph Farrell, nato in Irlanda nel 1947 e naturalizzato statunitense. Dal 2016 è prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, oltre a essere presidente della Commissione di materie riservate, presidente del Comitato per gli investimenti e presidente della Corte di cassazione dello Stato della Città del Vaticano. È stato lui ad annunciarne la morte di Papa Francesco, in quanto ha il ruolo di verificarne ufficialmente il decesso davanti ai Maestri delle celebrazioni liturgiche pontificie. La tradizione vuole che chiami il Papa per nome tre volte e, in seguito, pronunci la frase in latino ‘Vere Papa mortuus est" ("Veramente il Papa è morto"). A questo punto inizia la sede vacante, il Camerlengo sigilla le stanze del Papa, informa il Vicario di Roma e diventa responsabile dell'amministrazione dei beni della Santa Sede e della preparazione del Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice, mentre gli alti responsabili della Curia romana dimettono le loro funzioni.. Atto simbolico è la distruzione dell'Anello Piscatorio (alla presenza dei cardinali), l'anello che il Papa indossa e che viene utilizzato per sigillare i documenti ufficiali. La distruzione avviene in presenza dei cardinali.



