L'inizio della Virtus, priva di Lafayette, è impeccabile: le Vu Nere doppiano a rimbalzo i padroni di casa, Ale Gentile è un fattore in attacco (6 punti con soli 2 tiri) e Bologna scappa 6-13 al 7'. A dare la scossa a Varese, senza Waller, ci pensa capitan Ferrero, che segna la tripla del primo vantaggio di casa, prima che Aradori riporti i bianconeri avanti 14-17 al 10'. La squadra di Ramagli abusa del tiro dalla lunga (11 conclusioni in 13'), ma ha ragione visto che scappa 20-25 con il grande impatto dalla panca di Lawson e Umeh (10 punti in due). La partita va a strappi, così Varese si trova avanti 27-25 al 15' con un parziale di 7-0 firmato Cain-Ferrero. Ale Gentile si carica sulle spalle l'attacco della Virtus (12 punti all'intervallo) e riesce a contenere la sfuriata della formazione di coach Caja, che va all'intervallo lungo avanti 38-36. Bologna trova punti da un Baldi Rossi ispirato e prova a scappare sul +5, ma la terza tripla del match di Okoye ridà la parità a quota 43 al 23'. Le due squadre proseguono a bracetto e arrivano all'ultimo mini riposo sul 55-51. Varese fa la voce grossa sotto le plance, ma la Virtus non molla di un centimetro e resta in partita più per orgoglio che per merito tecnico-tattico (57 pari al 33'). Ferrero esce bollente dalla panca e riporta la Openjobmetis con la testa avanti (66-63 al 36'), ma un Ale Gentile scatenato e la prima tripla del match di Aradori fanno mettere la freccia ai bianconeri (66-68 al 37'). Il capitano varesino esce per 5 falli nel finale, mentre l'ex Olimpia Milano domina sui due lati del campo (69-72 al 39'). La persa di Avramovic a 30" dalla fine e i liberi di Slaughter e Aradori sembrano mettere il sigillo alla vittoria degli ospiti (71-74), ma Wells non è d'accordo e a 10" dalla fine segna la tripla del 74 pari che manda tutti all'overtime dopo l'errore sulla sirena di Ale Gentile. Nel supplementare si segna con il contagocce: Aradori prende per mano la Virtus con cinque punti consecutivi, Varese domina a rimbalzo d'attacco (79 pari al 43'). Gentile lascia il segno anche nell'overtime con 7 punti di fila, compresa la tripla dall'angolo che chiude i conti per l'85-90 finale, regalando una vittoria fondamentale per la Virtus, che prosegue la sua corsa verso le Final 8 di Coppa Italia.