Milano ko a Belgrado: vince la Stella Rossa 100-89

Milano, inseguimento inutile al Pionir

La Stella Rossa conferma il suo periodo negativo in Europa (quattro ko nelle ultime cinque partite) e fatica tremendamente in attacco, andando subito sotto 4-9 dopo 3' con tre triple (su quattro) messe a segno dall'AX. Tarczewski esce presto dal parquet per problemi di falli e i padroni di casa sfruttano la situazione per piazzare un break di 7-0 che gli consegna il primo vantaggio del match (11-9 al 5'). Rochestie è incontenibile da una parte (5 punti e altrettanti assist), Theodore lo è dall'altra (7 punti e 3 assist con zero errori dal campo): la conseguenza è un primo quarto equilibrato, che i serbi chiudono avanti 23-20. Pianigiani pesca dalla panca Cinciarini, Jerrels e Bertans, trovando energia e canestri (27-28 al 13'), ma l'Olimpia paga troppo a rimbalzo offensivo la fisicità di Lessort e compagni (8 a fine primo tempo, di cui 5 del francese), che scappano sul +11 in un amen (39-28 al 16'). Goudelock si carica sulle spalle l'intero attacco milanese (12 punti con 4/6 dal campo) e riesce a riportare i suoi a contatto proprio a ridosso dell'intervallo lungo, a cui la Stella Rossa arriva avanti 50-45. Al Pionir bastano un paio di giocate per rimettersi in partita e trascinare i suoi al +8 (57-49 al 23'), con l'AX che fatica nonostante l'ottima ripresa di un Micov ispirato. Pianigiani deve fare i conti con i problemi di falli dei suoi (Tarczewski con 4, Gudaitis e Theodore con 3) e li vede ancora scivolare a -11, ma Kuzminskas (6/9 dal campo) non molla e con una tripla nel finale tiene il fiato sul collo alla Stella Rossa (71-65 al 30'). Feldine e Rochestie innescano le marce alte, l'AX butta via troppi palloni (10 alla fine) e Belgrado scappa ancora una volta con il massimo vantaggio della serata (82-69 al 33'). Bertans è uno degli ultimi a mollare in casa biancorossa, ma la difesa concede troppo a Jankovic e compagni, che chiudono la pratica 100-89, dimostrando le enormi lacune nella propria metà campo di una Milano il cui unico obiettivo in Europa è ormai solo quello di evitare un disastroso ultimo posto.

Stella Rossa: Jankovic e Lessort 15 punti, Rochestie 14

Milano: Kuzminskas 17 punti, Goudelock 15, Theodore 13