Digerita la prima ininfluente sconfitta di giovedì contro la Croazia, l'Italia è pronta per l'ultima partita del Girone D di FIBA World Cup 2019 Qualifiers, che la vedrà impegnata domenica a Groningen alle 18 contro l'Olanda (diretta esclusiva Sky Sport 2 HD). Gli Azzurri, che finora hanno fatto segnare un percorso con 4 vittorie e una sconfitta, sono già aritmeticamente qualificati alla seconda fase a gironi. Vincere nei Paesi Bassi è fondamentale, visto che le squadre si porteranno i punti in classifica della prima fase: arrivarci con un record di 5-1 renderebbe la seconda finestra, al via da settembre, molto più agevole. Di fronte, però, ci sarà un'Olanda agguerrita, già sicura del pass dopo la vittoria larga con la Romania di giovedì, che a Treviso aveva messo in difficoltà la squadra di coach Sacchetti con la sua fisicità e aggressività. L'Italbasket ha dovuto salutare Daniel Hackett, uscito dopo nemmeno 5' nel match con la Croazia a causa di un problema alla caviglia. Come informa la Federazione, "l’esame di risonanza ha confermato una lieve distorsione alla caviglia destra. Daniel ha lasciato il raduno Azzurro per continuare il protocollo riabilitativo". Il play del Bamberg era alla sua prima presenza con la nuova gestione Sacchetti. Chi invece è ormai un punto fermo da anni (non a caso è capitano, in assenza di Gigi Datome) è Pietro Aradori: “Dobbiamo dimenticare il risultato di Trieste anche se abbiamo fatto buone cose, perchè come tutte le trasferte sarà una partita difficile - ha detto il numero 4 azzurro - Non dobbiamo pensare di essere già qualificati ma a entrare in campo per vincere e fare punti in vista della seconda fase. Dovremo essere bravi a rimanere calmi e concentrati”. Match con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina; pre e post partita con Alessandro Mamoli e Matteo Soragna dalle 17.30.

I giocatori a disposizione di coach Sacchetti

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, G, Pinnacle High School)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#10 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, The Flexx Pistoia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Vanoli Cremona)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Eurotrend Biella)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Germani Basket Brescia)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)