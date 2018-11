Il Forum di Assago si vestirà a festa giovedì sera, quando l'Olimpia Milano riceverà il CSKA Mosca nel sesto turno di Eurolega. Sarà una serata speciale per l'AX, che contro la corazzata russa, ancora imbattuta in questa stagione tra Europa e VTB League, ha la possibilità di scalare ulteriori posizioni in classifica. La squadra di Pianigiani, reduce da tre successi consecutivi, due dei quali al fotofinish contro Khimki ed Efes grazie alle magie di Mike James, è infatti a sorpresa seconda insieme al Fenerbahce e dietro solo a CSKA e Real Madrid, quest'ultima unica formazione ad aver battuto le Scarpette Rosse nel secondo turno, proprio al Forum. Se contro i campioni d'Europa in carica Milano aveva ceduto solo in volata, questa volta coach Pianigiani chiederà un ulteriore sforzo ai suoi giocatori, con la speranza di ritrovare quel Nedovic assente da un paio di settimane per un problema all'adduttore sinistro. Il CSKA fuori casa ha già vinto a Tel Aviv e Gran Canaria e in stagione non ha ancora perso una partita. La squadra russa e l'Olimpia sono terza e quarta per punti segnati, ma la squadra di Dimitris Itoudis è prima nei rimbalzi e terza (78.4 di media) per punti subiti. A differenza di quanto visto, ad esempio con il Khimki di Shved, il CSKA è una cooperativa del canestro, con cuattro uomini che viaggiano in doppia cifra di media e nessuno che gioca più di 26' (Will Clyburn). Diverso invece il discorso per Milano, che ha in Mike James l’uomo più impiegato dell’intera competizione con oltre 34', con Vlado Micov quinto (oltre 31'). Attenzione dunque al roster di Mosca, che allinea due MVP della competizione come Sergio Rodriguez e Nando De Colo, un due volte difensore dell’anno come Kyle Hines e che rispetto alla stagione scorsa ha solo aggiunto Daniel Hackett e Alec Peters della rotazione.

Olimpia Milano-CSKA Mosca, ex e precedenti

Sono due gli ex in campo, uno per parte. Vlado Micov ha giocato 61 partite di Eurolega con la maglia del CSKA Mosca nelle stagioni 2012/13 e 2013/14, raggiungendo sempre le Final Four e vincendo due titoli della VTB. Daniel Hackett, da quest'anno in Russia dopo le esperienze in Grecia e Germania, ha invece giocato due anni a Milano tra il 2013/14 e il 2014/15, diventando uno degli eroi dello scudetto 2014. Sono 15 i precedenti totali tra le due squadre, con i russi avanti 8-7 (7-3 contando solo l'odierna Eurolega dal 2000). L’Olimpia ha vinto tre volte di fila: nel 2008/09 in casa 80-79 dopo una grande rimonta e nel 2010/11 prima 88-73 a Mosca e poi 71-65 al Mediolanum Forum, prima di perdere invece in tutte le ultime sei sfide.