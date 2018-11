L'Italia femminile è pronta per il rush finale dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers. La Nazionale guidata da Marco Crespi si troverà domenica 11 novembre per preparare le ultime due partite, quella 17 con la trasferta in Croazia (Slavonski Brod, ore 19) e la gara interna con la Svezia, in programma mercoledì 21 al PalaMariotti di La Spezia (20.30). Per Cecilia Zandalasini e compagne si tratterà di due sfide decisive: al momento le azzurre sono al comando del girone H, all’Europeo (che si gioca in Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio 2019) si qualificano le prime classificate degli otto gironi e le sei migliori seconde. Con due vittorie l’Italia sarebbe prima, con due ko sarebbe eliminata mentre con un successo e una sconfitta si ricorrerebbe alla classifica avulsa nel caso in cui si dovesse chiudere alla pari con Svezia e Croazia, con la Macedonia già ampiamente fuori dai giochi. Tra le convocate, spicca naturalmente il nome di Cecilia Zandalasini, impegnata in questa stagione in Turchia con il Fenerbahce insieme alla compagna di Nazionale Giorgia Sottana. Tra le convocate anche Ilaria Panzera, 16 anni compiuti il 2 luglio e medaglia d’oro all’Europeo Under 16, e Nicole Romeo, playmaker italo-australiano alla prima esperienza in azzurro. Ci sarà anche Elisa Penna, che volerà in Italia dopo aver giocato una partita con Wake Forest, il suo College NCAA. Saranno dieci giorni speciali, infine, per Raffaella Masciadri, che a La Spezia chiuderà la propria carriera in Nazionale: attualmente il capitano vanta 192 presenze e 1.702 punti, con l'esordio che avvenne addirittura il 16 maggio 2001 a Limerick (Irlanda) contro il Portogallo.

Coach Crespi: "Sono due partite importanti e belle da giocare"

Coach Crespi proverà a regalare alle azzurre il pass per Euro 2019: “Sono due partite importanti e belle da giocare - ha spiegato il ct al sito della Federbasket -. Il primo obiettivo è lavorare mentalmente e tecnicamente sapendo che saranno, entrambe, due nuove partite, nessun confronto con quelle precedenti. Obiettivo della nostra squadra perché la Nazionale non è la lista delle dodici migliori giocatrici ma quella delle dodici persone che possono funzionare meglio come, appunto, squadra. Vogliamo guardare in ogni direzione, così si spiegano la chiamata di Romeo e quella di Panzera, guardando ad oggi e costruendo il domani”.

Le Azzurre convocate per Croazia e Svezia

Olbis Andre Futo (’98, 1.86, A, Famila Schio)

Debora Carangelo (’92, 1.69, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (’89, 1.91, A, Passalacqua Ragusa)

Martina Crippa (’89, 1.78, G-A, Famila Schio)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, A, Umana Reyer Venezia)

Francesca Dotto (’93, 1.70, P, Famila Schio)

Marcella Filippi ('85, 1.85, A, Famila Schio)

Gaia Gorini (’92, 1.81, P, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (’97, 1.90, A, Fila San Martino di Lupari)

Raffaella Masciadri (’80, 1.85, Ala, Famila Schio)

Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Geas Sesto San Giovanni)

Ilaria Panzera (’02, 1.78, G-A, Geas Sesto San Giovanni)

Elisa Penna (’95, 1.91, A, Wake Forest University, USA)

Kathrin Ress ('85, 1.92, C, Saces Mapei Napoli)

Nicole Romeo (’89, P, 1.66, Canik Belediyesi Samsun, Turchia)

Giorgia Sottana (’88, 1.75, P, Fenerbahce, Turchia)

Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, A, Fenerbahce, Turchia)