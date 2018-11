L'Olimpia Milano cede 90-85 al CSKA Mosca nel sesto turno di Eurolega. Davanti agli oltre 9mila del Forum di Assago, ancora senza l'infortunato Nedovic, la squadra di Simone Pianigiani domina per due quarti e mezzo contro la super potenza russa, arrivando anche sul +13 e facendo sognare i propri tifosi. Da quel momento in poi, la squadra di Dimitris Itoudis, non a caso 15 volte alle Final Four nelle ultime 17 stagioni, ha cambiato marcia nelle due metà campo, con De Colo (18 punti e 4/7 nelle triple) e Haynes a dettare legge. I 50 punti subiti dall'Olimpia nel secondo tempo, sommato al 34% dalla lunga distanza e alle 17 palle perse, molte dei quali nei minuti decisivi, hanno tagliato le gambe ai padroni di casa, che con cuore e carattere erano riusciti a ritrovare la parità a 2' dalla sirena. Questa volta, però, il fenomeno James (16 punti, 12 assist ma 1/9 da tre) non è bastato: Milano, reduce da tre successi consecutivi, incassa la seconda sconfitta in questa Eurolega, sempre in casa e ancora una volta contro una capolista dopo quella del 2° turno con il Real Madrid, dimostrandosi comunque pronta per lottare per un posto tra le prime otto. L'occasione del riscatto arriverà la prossima settimana, a Istanbul, quando l'AX renderà visita al Darussafaka, in una di quelle partite che è vietato sbagliare per sognare i playoff.

Olimpia Milano-CSKA Mosca, la cronaca

Il CSKA parte con le marce alte e schizza via 7-0 dopo poco più di 2'. James è un diesel, così come tutta Milano: l'americano si mette in partita con un layup e un paio di assist che riportano in partita l'AX (8-9 al 5'). Bertans segna dalla lunga, James mette la freccia per la prima volta nel match con 5 punti di fila (16-12 al 7'). Dalla panca russa escono due fenomeni del calibro del Chacho Rodriguez e Hynes, ma è l'Olimpia a chiudere avanti al primo mini riposo 21-16, uscendo tra gli applausi convinti del Forum. Il CSKA torna in campo con altra aggressività: 5 punti consecutivi di Higgins e una schiacciata impressionante di Clyburn ridanno fiato agli ospiti (23-25 al 12'). Gudaitis è un fattore sotto canestro (doppia cifra in appena 8' di gioco), ma è Rodriguez a fare male con il suo primo squillo da tre della partita per il massimo vantaggio CSKA (29-36 al 16'). È proprio il lungo lituano a dare la carica all'AX, che con un parzialino di 10-2 chiuso da due triple di Bertans rimette la testa avanti (39-38 al 18') e va al riposo sul 41-40, nonostante un James da 2/6 dal campo. Micov regala un 7-0 iniziale che spedisce Milano al massimo vantaggio (48-40 al 22'). James continua a litigare con il ferro, ma in difesa é un leone su Rodriguez e in attacco é un geniale altruista (10 assist a metà del terzo periodo): Micov ne mette 13 in meno di 5' e l'AX vola 60-48 al 26'. Quando il play americano si rimette anche a segnare, il Forum esplode per il +13 che costringe un infuriato Itoudis a chiamare timeout. De Colo si mette in proprio e con due triple in un amen conduce i suoi a un controbreak di 10-0 che rimette tutto in discussione (66-63 al 30'). Mosca chiude la rimonta all'inizio dell'ultimo periodo e torna avanti con l'energia di Higgins e i canestri di uno scatenato De Colo (68-72 al 32'). Milano non riesce mai ad agguantare il pareggio, il CSKA domina a rimbalzo offensivo grazie a un super Hynes e ne approfitta per tentare la fuga definitiva (71-77 al 36'). Brooks è l'ultimo ad arrendersi e tiene l'Olimpia ancora viva, con James che infila la sua prima tripla della partita (dopo 6 errori) per l'80 pari al 38'. Questa volta però il finale al fotofinish premia il CSKA, con Micov e James che trattano male i palloni decisivi e condannano l'AX al secondo ko stagionale in Eurolega (85-90).

Milano: Micov 24 punti, Gudaitis e James 16

CSKA: Higgins 23 punti, De Colo 18