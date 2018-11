Con sei vittorie e zero sconfitte Milano e Venezia, in attesa dello scontro diretto, continuano la loro marcia in vetta alla classifica trovando soddisfazioni diverse contro avversarie diverse. Nell’anticipo del sabato la Reyer fatica a Sassari chiudendo 83-86 e nella volata finale diventano protagonisti anche due italiani annunciati: Polonara, che chiude a quota 15 punti, segna il canestro del 60 pari; Tonut mette 2 dei suoi 13 finali per il vantaggio Reyer, e quando Daye trova il bersaglio grosso la partita sembra finita, ma Bamforth risponde con due tiri pesanti per il riaggancio e ci vogliono 2 tiri liberi di Haynes per chiudere il discorso. Più agevole la domenica dell’Olimpia che, dopo la delusione europea, travolge Reggio Emilia 100-75 con il solito copione: tutti e 12 i giocatori in campo 11 a referto, 5 in doppia cifra e tra questi anche Fontecchio che con 15 punti firma il suo massimo stagionale.

Dietro a loro resiste la sempre più sorprendente Cremona che, dopo una dura battaglia, batte Pistoia 73-90 e la palma di migliore va ancora una volta a Giampaolo Ricci che chiude con 27 punti in 25 minuti, miglior realizzatore di giornata. Appaiate al terzo posto una conferma e una sorpresa: Avellino e Brindisi. La Sidigas fa il colpo a Varese vincendo 79-83 con il parziale decisivo di 15-21 nel quarto quarto e Norris Cole protagonista: il due volte campione NBA ne segna 25 con il canestro che di fatto decide l’allungo della Sidigas. Anche Brindisi vince in volata a Torino 77-72 e il protagonista è Riccardo Moraschini: 15 punti con 3 su 3 dall’arco compresa la tripla del 62-67 che vale il terzo posto in coabitazione. In coda si registra la prima vittoria stagionale di Trento che batte Brescia 76-75: a decidere due canestri consecutivi del giocatore tornato a casa proprio in settimana, Aaron Craft, che segna prima il -1 e poi il canestro del sorpasso per scacciare la crisi