Pesaro batte Trieste 103-77 nel monday night della sesta giornata di Serie A. Alla Adriatic Arena, i padroni di casa ritrovano la gioia del successo dopo oltre un mese, conquistando la seconda vittoria di questo campionato dopo quella ottenuta nella prima giornata, sempre in casa, contro Pistoia. Affermazione che vale doppio, in ottica salvezza, per la VL, che agguanta a quota 4 punti proprio Trieste. Decisivi per Pesaro i 30 di Mccree, i 21 di Blackmon e i 19 di Artis, mentre per i giuliani sono risultati inutili i 17 di Fernandez. Trieste torna in campo sabato nell'anticipo casalingo contro Trento, mentre per Pesaro impegno in trasferta tra sette giorni in quel di Cantù.

Pesaro-Trieste, la cronaca del match

Dopo un inizio decisamente favorevole all'Alma, capace di scappare fino al +7 grazie a un ispirato Peric, i padroni di casa tornano prepotentemente in corsa trascinati da un Mccree da 13 punti con 5/7 dal campo, chiudendo il primo periodo avanti di misura (22-21). Si prosegue sul filo dell'equilibrio (32-30 al 15'), fino a quando Pesaro produce il primo importante strappo del match volando sul +9 all'intervallo (46-37) grazie a una super difesa e a un Mockevicius estremamente solido sotto i tabelloni (4 punti e 5 rimbalzi), con Trieste (Fernandez 9) che paga il pessimo 4/13 dalla lunga. Nella ripresa salgono di livello Artis e Blackmon, che insieme al solito Mccree portano i marchigiani fino al +16 (61-45), che diventa addirittura +18 al 30' (71-53). La squadra di Dalmasson non riesce mai a trovare con continuità la via del canestro, al contrario dei padroni di casa che dilagano e se ne vanno in scioltezza a vincere 103-77, trovando così la vittoria dopo oltre un mese.