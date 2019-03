Mondiali basket, sorteggio Cina 2019: calendario e orari

Il viaggio dell'Italbasket ai Mondiali di Cina 2019 comincia sabato alle 11.30 (ora italiana), quando alla Shenzhen Bay Arena si terrà il sorteggio degli otto gironi della prima fase di qualificazione della FIBA World Cup. Gli azzurri di Meo Sacchetti tornano nella competizione più prestigiosa, in programma dal 31 agosto al 15 settembre (evento che Sky Sport coprirà in diretta e in esclusiva) dopo ben 13 anni di assenza, avendo raggiunto una meritata qualificazione in cui hanno saputo battere formazioni blasonate come Lituania e Croazia.

Dove e quando avverrà il sorteggio dei Mondiali 2019?

La cerimonia, che si preannuncia in grande stile con la presenza di Kobe Bryant, Steph Marbury, Yao Ming e della pop star Jason Derulo, si terrà sabato alla Shenzhen Bay Arena alle ore 18.30 locali, le 11.30 in Italia. Il sorteggio vero e proprio comincerà invece alle 12, per concludersi un'ora più tardi.

Dove si potrà seguire il sorteggio dei Mondiali 2019?

Il sorteggio sarà seguito in diretta su skysport.it e sulla App di Sky Sport. Conosceremo così in tempo reale le tre avversarie dell'Italia nel primo girone di qualificazione

Guida al sorteggio dei Mondiali 2019

La FIBA ha diviso le 32 squadre partecipanti in 8 raggruppamenti da 4 squadre, divise secondo il principio del ranking mondiale. Nel gruppo 1 troviamo la Cina (in qualità di Paese ospitante), gli Stati Uniti (campioni del mondo in carica), Spagna e Francia, nel 2 Lituania, Argentina, Grecia e Serbia. L'Italia è stata inserita nel terzo gruppo insieme a Brasile, Russia e Australia. Le modalità del sorteggio sono piuttosto complicate, ma grazie a una divisione già prestabilita, l'Italia conosce già le possibili avversarie del suo primo girone. La notizia è che non incroceremo sicuramente gli USA, almeno fino alla seconda fase.

Quali sono le possibili avversarie dell'Italia?

Secondo quanto stabilito dalla FIBA, le quattro squadre del 3° pacchetto, ovvero Italia, Brasile, Russia e Australia andranno ad alimentare i gruppi B, D, F e H. Ecco dunque le possibili avversarie: in prima fascia gli azzurri pescheranno una tra Serbia, Argentina, Lituania e Grecia. Evitate dunque la Cina padrona di casa, gli USA delle stelle NBA e la Spagna di Sergio Scariolo. Come squadre di terza fascia, l'Italia incrocerà una tra Canada, Montenegro, Filippine e Corea, mentre tra quelle di quarta fascia uscirà una tra Nigeria, Senegal, Nuova Zelanda e Angola. Ci sono delle restrizioni geografiche che riguardano alcune delle nostre possibili avversarie, ma non l'Italia, che giocherà in una di queste quattro città: Wuhan, Foshan, Nanjing e Dongguan.

Mondiali basket 2019, la formula e il calendario

Il primo Mondiale allargato a 32 squadre vedrà nella prima fase, in programma dal 31 agosto al 5 settembre, otto gironi di qualificazione (A, B, C, D, E, F, G, H) da quattro squadre, in cui le prime due si qualificano per la seconda fase (6-9 settembre), mentre le ultime giocheranno la fase classificatoria 17-32. I gruppi si mescoleranno così: A-B, C-D, E-F, G-H, con le formazioni che si porteranno dietro i risultati già acquisti e sfideranno le due nazionali finora non incontrate. A questo punto le prime 2 di ogni girone (I, J, K, L) si qualificano per i quarti, mentre le altre disputeranno la fase classificatoria 9-16. La fase finale a eliminazione diretta (10-15 settembre) toccherà il suo apice a Pechino, sede delle finali e delle due semifinali. Si giocherà infine una fase classificatoria 5-8, utile anche per stabilire un altro grande traguardo di questa World Cup, ovvero i pass per i Giochi di Tokyo 2020: le prime 7 squadre saranno qualificate direttamente alle Olimpiadi, mentre in 16 si giocheranno gli altri posti attraverso il Pre-Olimpico.