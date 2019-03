Che l’Olimpia nel basket sia padrona del suo campionato come lo è lo Juventus nel calcio lo abbiamo ripetuto più di una volta, ma le similitudini diventano ancor più evidenti quando le situazioni si fanno particolari. Entrambe infatti in questa domenica, dopo aver gioito in settimana di un successo casalingo europeo che ha portato Milano, che ha battuto l’Olympiacos, molto più vicina ai playoff d’Eurolega e la Juve a passare ai quarti contro l’Atletico, entrambe dicevamo sono state costrette a subire qualche giorno dopo una sconfitta in campionato. Sconfitta figlia delle scorie europee, della stanchezza mentale che ha permesso al Genoa di portarsi via un successo prestigioso e alla Reyer, seconda in classifica, di acciuffare all’ultimo secondo i due punti che accorciano la classifica. E’ stata, per l’Olimpia, la più classica delle partite “pazze”: inizio travolgente, sulle ali dell’entusiasmo europeo e con un parziale di 19-0 firmato dai canestri di Nunnally, e dalle invenzioni di James, se,bra mettere entrambe le mani sulla sfida. Che sembra finita prima ancora di cominciare se non che la Reyer la vede in un’altra maniera: con l’ingresso della coppia italiana De Nicolao e Tonut riesce a rimettere in sesto il quarto, chiuso sul 29-20 e nel secondo, quando si accende anche Watt, di andare negli spogliatoi con la partita ancora viva. E’ il terzo quarto quello fatale ai campioni d’Italia: spenti e imballati subiscono il rientro feroce di Venezia che, con un parziale di 13-4 prima impattano e poi addirittura superano Milano con un Tonut immarcabile e con Watt è iescono anche a guadagnare una manciata di punti di vantaggio che le servono per chiudere il terzo periodo avanti 61-64. La volata degli ulitmi 10 minuti è palpitante: Ciciarini riporta avanti l’Olimpia, Watt risponde con il controsorpasso poi una fiammata di Nedovic dà a Milano 8 punti di vantaggio che sembrerebbero quelli decisivi. Ma non è così: Venezia ora sa che può tentarci, la tripla di Bramos prima e il canestro di Daye dopo lasciano solo un punticino di distacco. L’ultima rimessa di Milano a 6 secondi dalla sirena è sciagurata, palla lunga che Venezia recupera, si avventa con Daye verso il canestro milanese e il tap in finale di Bramos regala la vittoria 86-87 per la Reyer. Quando si dice le fatiche di coppa.