L'Olimpia Milano perde con il Panathinaikos 95-83 nel 28° turno di Eurolega e vede allontanarsi i playoff. Nell'insolita cornice del PalaDesio (il Forum di Assago è occupato), la squadra di Simone Pianigiani ha ceduto di schianto nel secondo tempo contro i greci, sicuramente la formazione più calda d'Europa (9-5 nel girone di ritorno, 6 vittorie di fila di cui 4 in trasferta), in quella che era stata definita 'la madre di tutte le partite', un vero e proprio spareggio per i playoff. Il Pana di coach Rick Pitino, guidato da un sontuoso Calathes (27 punti, 14 assist e 8 rimbalzi), sorpassa in classifica Milano e ribalta anche la differenza canestri, mettendo l'AX nei guai. L'Olimpia è costretta a giocarsi tutto nelle ultime due sfide, entrambe contro squadre turche: si comincia giovedì prossimo al Forum con il Fenerbahce, per chiudere a Istanbul contro l'Efes. Senza due vittorie, la stagione europea dell'AX si chiuderà (con molta probabilità) in anticipo per l'ennesima volta.