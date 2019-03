Giornata numero 23 che metteva difronte in tre sfide incrociate le prime sei della classifica. E alla fine il risultato sorprendente è quello di Milano che, dopo Venezia e le due di Eurolega, incassa la quarta sconfitta consecutiva in sette giorni perdendo il derby lombardo con Cremona76-72 venendo raggiunta in testa alla classifica da Venezia. Senza James e Nedovic, lasciati a riposo, Milano ha in Nunnally l’uomo che la trascina in attacco per il vantaggio in doppia cifra che Cremona però rosicchia a poco a poco grazie ad un Mathiang incontenibile che per due volte la porta al soprasso. L’equilibrio dura fino al quarto periodo: Diener e Mathiang spingono Cremona a +5, Cinciarini prima e Tarczewski dopo riportano Milano a -1 ma poi sale in cattedra Crawford: 15 punti nei soli ultimi 5 minuti e Milano è costretta a cedere la partita e la testa della classifica. Perché ora con lei c’è Venezia che ha vita relativamente facile contro Avellino: 76-65 con un solo unico protagonista, Mitchell Watt: i suoi numeri dicono 27 punti con 11 su 13 da due punti, 1 su 1 da tre 2 su 2 ai liberi e 9 rimbalzi in 27 minuti. Con questa vittoria la Reyer è prima e Avellino, superata da Cremona, rimane quarta assieme a Brindisi che vince in volata il suo spareggio con Varese: 81-77. I lombardi entrano nella volata finale con 7 punti di vantaggio dopo la tripla di Moore ma poi il parziale brindisino è terrificante 10-2 firmato da Moraschini e Brown che vale il sorpasso e che diventa 15-4 finale perché dopo il controsorpasso di Archie ci pensano Chappell con la tripla e due liberi di Banks a dare a Brindisi la quarta piazza.

I risultati della 23^ giornata

Segafredo Virtus Bologna–VL Pesaro 78-70

Umana Reyer Venezia–Sidigas Avellino 76-65

Acqua S.Bernardo Cantù–Alma Trieste 66-88

Fiat Torino–Germani Basket Brescia 89-91

Banco di Sardegna Sassari–Dolomiti Energia Trentino 88-70

Happy Casa Brindisi–Openjobmetis Varese 81-77

Vanoli Basket Cremona–A|X Armani Exchange Milano 30-36

Oriora Pistoia–Grissin Bon Reggio Emilia in corso

La classifica

Milano 36 punti; Venezia 34; Cremona 30; Brindisi, Avellino 28; Varese 26; Cantù, Bologna, Trieste, Trento 24; Brescia, Sassari 22; Pesaro, Torino 12; Reggio Emilia*, Pistoia* 10. *1 partita in meno